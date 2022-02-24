Как добраться до Ростова и уехать из города с 24 февраля 2022

РЖД запустит дополнительные поезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После объявления спецоперации в Донбассе власти закрыли южное воздушное пространство. Все рейсы в Ростов были отменены, а работа аэропорта Платов была приостановлена. Изменения произошли и в работе другого транспорта. Рассказываем, как с 24 февраля добраться до Ростова и как уехать из города.

Как сообщили в РЖД, планируется назначить дополнительные поезда из городов юга России, в том числе из Ростова. В компании ожидают рост спроса на билеты, поэтому решили зафиксировать стоимость билетов.

— О назначениях будем сообщать дополнительно. Движение пассажирских поездов на сети РЖД осуществляется по расписанию, вокзалы работают в штатном режиме, — сообщают «Российские железные дороги».

Работа Главного Автовокзала не изменилась. Его представители подтвердили, что автобусы ходят по расписанию по всем направлениям.

— Мы сообщим, если ситуация будет меняться. Пожалуйста, звоните в Справочную непосредственно перед рейсом для уточнения, — предупредили в автовокзале.

Напомним, работа аэропорта Платов приостановлена не неопределенных срок. Три самолеты, направлявшиеся в Ростов, ушли на соседние аэродромы. Авиакомпании работают с пассажирами по вопросам переноса рейсов и возврата средств.

Ранее в Росморречфлоте информировали, что в Азовском море приостановлено судоходство. Решение было принято после «прибрежного предупреждения, полученного от Минобороны».

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