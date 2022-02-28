Щепотку любви и много масла: рецептами шоколадных, луковых и инста-блинов поделилась повар-кондитер из Ростова

Какая масленица без ароматных, тонких и хрустящих блинов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Уже с понедельника, 28 февраля, стартовала масленичная неделя. А какая масленица без ароматных, тонких и хрустящих блинов. Читательница "КП" и бабушка шести внуков рассказала о необычных рецептах, которые под силу любой хозяйке. Несколько десятков лет женщина проработала поваром-кондитером.

НОСТАЛЬГИЯ ПО ДЕТСТВУ

Наверняка каждый из нас помнит манящий запах той самой манной каши, которую в детстве нам заботливо готовили родные. А что, если мы скажем, что на ее основе можно сделать очень сытные и вкусные блины. Любители поностальгировать, скорее записывайте рецепт.

Ингредиенты: Мука ½ стакана, манная крупа ½ стакана, 600 миллилитров молока, 3 яйца, 2 чайные ложки растопленного сливочного и 1 столовая ложка растительного масла, щепотка соли.

Рецепт: В стакан кипящего молока засыпать манную крупу, добавить туда сливочное и подсолнечное мало, проварив до готовности. Полученную жидкость стоит вынести на холод минут на 40. Пока ваша масса остывает, приступаем к следующего шагу. Из муки, двух стаканов молока и соли изготавливаем тесто, а затем очень хорошо смешиваем его со сваренной манной массой до однородного состояния. Из полученной заготовки выпекаем блины на маленьком огне по стандартному методу.

Масленицу все ждут с нетерпением. Фото: Иван Макеев

ТЫКВЕННАЯ СКАЗКА

Хэллоуин прошел, а воспоминания о сочных тыквах остались? Тогда этот рецепт для вас.

Ингредиенты: 300 граммов свежей тыквы, литр молока, 7 столовых ложек муки, 4 десертные ложки сахара, растительное масло.

Рецепт:В кастрюлю необходимо залить поллитра молока, затем добавить туда нарезанную тыкву и проварить до готовности. После чего полученную массу сбить блендером до состояния пюре, добавить еще 300 мл молока, 4 десертные ложки сахара, щепотку соли, 7 столовых ложек муки и замешать продукты до однородной консистенции.

Уже в самом конце, перед выпечкой, в полученную массу добавить две чайные ложки растительного масла и снова перемешать. Если смесь будет слишком густой, по желанию можно разбавить небольшим количеством молока. Выпекаем на мелком огне с двух сторон и наслаждаемся феерией вкуса.

ШОКОЛАДНАЯ ТЕРАПИЯ

Таким блинам любители фильма «Чарли и шоколадная фабрика» ставят однозначный лайк. Поэтому попробуем добавить в классические блинчики немного какао волшебства. Хотите попробовать, как это? Берите ручку и блокнот.

Ингредиенты: литр молока, 3 столовые ложки какао, 4 ложки муки, 2 столовые ложки сахара. Для начинки: бананы, заварной крем или взбитые сливки, апельсины, тертый шоколад или топпинг.

Рецепт: Заливаем в миску поллитра теплого молока, добавляем туда 3 столовые ложки какао и 4 столовые ложки муки, перемешиваем. Затем постепенно заливаем в массу оставшиеся поллитра молока, периодически перемешивая, чтобы порошок какао не свернулся комочками. После добавляем в полученную массу 3 яйца и 4 столовые ложки сахара без горки. Из полученной массы выпекаем блины. А дальше - фантазируем с начинкой.

Например, можно сделать из блинов нежные пирожные. Чтобы воплотить этот эндорфиновый план-капкан, на блин укладываем бананы, апельсины, а затем взбитые сливки или заварной крем. После сворачиваем конвертом и поливаем растопленным шоколадом. Осторожно! Готовое блюдо могут съесть в считанные секунды.

Блинов много не бывает. Фото: Олег ЗОЛОТО

ИНСТА-БЛИНЧИКИ

Пожалуй, этот рецепт точно оценят любители красивых фуд-фото в социальных сетях. Инста-блинчики с причудливыми узорами однозначно соберут ни одну сотню лайков. Хотите удивить фолловеров на масленицу? Расскажем, как это сделать.

Ингредиенты: молоко 250 миллилитров, мука 150 граммов, вода 125 миллилитров, 1 столовая ложка какао, 3 яйца, 1 столовая ложка сахара, 2 столовые ложки растительного масла, соль.

Рецепт: В глубокой миске нужно соединить теплое молоко и воду, а затем перемешать венчиком. Туда же добавить яйца, соль, сахар и снова перемешать до однородности. После в эту же массу добавляем муку и опять перемешиваем. Далее, около 50 миллилитров получившийся массы отливаем в отдельную миску. Добавляем туда 1 столовую ложку какао и перемешиваем, чтобы получилось шоколадное тесто. А теперь фасуем эту массу в кулинарный мешок или шприц и приступаем к следующему шагу.

В оставшееся белое тесто добавляем растительное масло и перемешиваем. Затем разогреваем сковородку и заливаем в нее классическую белую массу, а сверху делаем шоколадные полоски из шприца. Жарим блины с двух сторон по классической технологии. Выкладываем на тарелку и срочно постим в социальные сети. Фурор гарантирован!

ЛУКОВОЕ СЧАСТЬЕ

А для тех, кто любит удивлять, есть отличный рецептик луковых блинов. Такое сочетание вкуса и цвета наверняка приятно порадует ваших родных и гостей.

Ингредиенты: Крупный репчатый лук – 1 шт, 1 яйцо, 200 миллилитров молока, соль, сахар, кипяток 50 миллилитров, мука 100 граммов, зеленый лук несколько пучков, растительное масло для смазывания сковородки.Рецепт:

Рецепт: Репчатый лук отчистить от шелухи и промыть, затем нарезать на части и выложить в чашку блендера. Добавить туда же одно сырое яйцо. Измельчить получившуюся массу и переложить отдельную в миску. После добавить молоко, соль, сахар и взбить уже венчиком. Далее добавить мелко нарезанный лук и снова перемешать. После залить ложку растительного масла и 50 мл кипятка. Перемешать, добавить муку и замесить блинное тесто. Теперь разогреваем сковородку и жарим блины на среднем огне. В качестве сервировки можно использовать сметану, кетчуп или сливочное масло.

НА ЗАМЕТКУ

Лайфхаки от бабы Ззины

Ну а теперь самое время поделиться секретными советами о том, как сделать любые блинчики воздушными, легкими и просто тающими во рту.

- Все свои блины я делаю без соды, но они все-ровно получаются очень легкими и воздушными. А все, потому что растительное масло я добавляю только в самом конце перед выпечкой, - рассказывает Зинаида Шевченко. – Именно масло в финальном штрихе дает ту самую пористость.

И еще один очень важный лайфхак. Жидкость, на которой вы изготавливаете блины, будь-то молоко или вода, обязательно должно быть чуть теплой. Тогда мука хорошо растворятся, и масса получается без комочков. Чтобы не переборщить с температурой, можно подогревать на водяной бане. У каждой хозяйки свой рецепт, но лично я использую пропорцию 1 к 1. Кипяченная теплая вода и кипяченное теплое молоко.

Ну, и конечно, обязательно добавляйте во все свои блюда щепотку любви, именно она будет завершающим штрихом. Приятного аппетита!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Масленица в Ростове-на-Дону 2021: где поесть блинов, программа мероприятий

Масленица 2022 в Ростовской области пройдет с 28 февраля по 6 марта. Рассказываем, в какие дни и как можно отпраздновать приход весны.

Мероприятия в честь Масленицы пройдут в Ростовском областном музее краеведения. Посетителям расскажут об истории и особенностях празднования Масленицы в России и мире. Можно принять участие в хороводах и играх, чаепитии с подлинным русским самоваром (подробности)