Масленица в Ростове-на-Дону 2020: где поесть блинов, программа мероприятий

Масленица Ростове-на-Дону 2020: расписание народных гуляний. Масленичная неделя уже в самом разгаре. Этот праздник уходит своими корнями в глубь веков и отмечается у славян в течение недели перед Великим постом. А праздновать Масленицу принято широко и ярко - с щедрыми угощениями и веселыми играми. На Дону пик народных гуляний придется на ближайшие выходные.

ПАРК ИМ. ГОРЬКОГО

По традиции Масленицу с широким размахом отметят в главном городском парке - имени Максима Горького. Там гостей ждут в воскресенье, 1 марта. В программе - театрализованное представление, увлекательные конкурсы, розыгрыши и призы. А еще - выставка ремесел народного творчества, песни и пляски, хороводы и разнообразные сюрпризы. Кроме того, запланированы торжественные проводы зимы, поедание блинов и сжигание чучела Масленицы как символа прощания с холодом и зимой.

Приятным сюрпризом для читателей станет палатка «Комсомольской правды», где можно будет приобрести книги из наших коллекций, а также газету с календарем Великого поста. И, кстати, при покупке газеты каждому еще и книга в подарок.

ПАРК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»

Здесь на открытой площадке состоится концертная программа, посвященная празднованию Масленицы. Будут театрализованные выступления лучших самодеятельных коллективов области, а также будут работать игровые площадки, аттракционы и мастера декоративно-прикладного творчества. А еще состоится областной конкурс на лучшее чучело Масленицы. Ожидается, что свои работы представят самые разные районы нашей области. Говорят, что на празднике проводить Масленицу соберутся более 15 тысяч жителей Дона.

МУЗЕИ

Погулять на праздничной неделе можно будет и в музее изобразительных искусств на Чехова, 60. Там всем гостям расскажут о старых русских традициях празднования Масленицы, напоят чаем и накормят блинами. Во дворике музея по заведенной традиции будет сожжено чучело Масленицы.

Музей краеведения на Б. Садовой, 79 также ждет гостей на празднования. Обещают веселые хороводы, задорные песни, конкурсы и, конечно, сжигание чучела.

Масляничные гулянья подготовили для дошколят и школьников и в историческом парке "Россия - моя история" на Шолохова, 31И с играми, викторина и чаепитием.

А еще Масленицу будут отмечать в ростовском музее пряника, что на Газетном, 39, со сбитнем, румяными блинами и пряниками. В программе - мастер-класс по выпечке обрядового славянского пряника - «тетерки», а для желающих - фотосессия в русском стиле.

ВЕШЕНСКАЯ И БОТАНИЧЕСКИЙ САД

В станице Вешенской праздничные гулянья начнутся 29 февраля с 10.00 до 13.00 на музейной конюшне. Гости отведают традиционные блины с горячим чаем, попробуют пирожки и шашлык. Увлекательное состязание в силе и ловкости ждет смельчаков, которым предстоит достать подарок с высокого масленичного столба. Все желающие смогут прокатиться на лошадях и пони верхом и в экипажах, покормить лошадей морковкой, сделать фото в казачьих костюмах, посоревноваться в меткости в пневматическом тире. А юные посетители праздника сыграют в забавные подвижные игры - сразятся в битве мешками, попробуют себя в роли жонглера в игре «Испеки блин», изготовят из бумаги и лыка забавные фигурки, соберут фигуру Масленицы из больших деталей пазла.

Также народные гулянья ожидаются в необычном месте - крупнейшем ботаническом саду Ростова-на-Дону. Будут и перетягивание каната, и поедание сушек на скорость, и гонки на метлах. Можно посетить и познавательную экскурсию в оранжерею с тропическими растениями.

СТАРОЧЕРКАССКАЯ, ПУХЛЯКОВСКИЙ И РАЗДОРСКАЯ

В станице Старочеркасской 1 марта с 10.30 до 17.00 запланированы славянские забавы, костюмированные представления и развлечения для детей. Пройдут мастер-классы, сжигание чучела Масленицы, «дневной» салют.

В тот же день с 10.00 масленичные забавы, игры, песни, частушки, состязания, чай на травах и стрельба из лука, а также салют из пушки будут и в Пухляковке. Ожидаются также показательные поединки, ярмарка и праздничный фейерверк.

Станица Раздорская в эти дни тоже будет праздновать Масленицу. Там расскажут историю праздничных гуляний, покажут театрализованное представление, будут и блинчики по станичному рецепту с бабушкиным вареньем, медом и сметаной. Не обойдется без хороводов, игр и сжигания чучела Масленицы. А еще можно изготовить масленичные куклы-обереги.

КОНКРЕТНО

Народные гулянья, посвященные Масленице*

28 ФЕВРАЛЯ

ВГИК им. Герасимова

ул. Московская, 43

Когда: в 12.00.

Детский парк им. Вити Черевичкина

пл. Театральная, 6

Когда: с 12.00 до 14.00.

29 ФЕВРАЛЯ

ТРК «Сокол»

пр. Стачки, 25

Когда: в 11.00.

Этнокомплекс «Кумжа»

ул. Кумженская, 1Ж

Когда: в 12.00.

Площадь перед заводом «Алмаз»

ул. Туполева, 16

Когда: в 12.00.

Парк «Дружба»

пр. Капустина, 1/1а

Когда: в 13.00.

1 МАРТА

Парк им. М. Горького

ул. Б. Садовая, 45

Когда: в 11.00.

Парк им. Н. Островского

пр. Сельмаш, 1а

Когда: в 11.00.

Парк им. Октября

ул. 56-й Армии, 1

Когда: в 12.00.

Площадь перед ДК «Ростсельмаш»

пр. Сельмаш, 3

Когда: в 12.00.

ТЦ «Вавилония»

пр. Космонавтов, 2/2

Когда: в 12.00.

Парк 1Мая

ул. Б. Садовая, 127

Когда: с 12.00 до 14.00.

Парк «Левобережный»

ул. Левобережная, 3

Когда: с 12.00 до 16.00.

ТЦ «Мега»

пр. Аксайский, 23

Когда: в 12.30.

Аллея роз

пр. Коммунистический, 25/4

Когда: в 13.00.

ТЦ «Горизонт»

пр. Нагибина, 32/2

Когда: в 14.00.

* По данным администрации Ростова-на-Дону.