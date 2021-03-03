Какой будет погода на Масленицу 2021 в Ростове-на-Дону: прогноз на 8 — 14 марта

Масленица пройдет с 8 по 14 марта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Какой будет погода на Масленицу 2021 в Ростове-на-Дону: публикуем прогноз на 8 — 14 марта. Обычно это время в донскую столицу и область приходит настоящая «весенняя» погода. Рассказываем, ждать ли жителям тепла в масленичную неделю в этом году.

Резкое потепление в Ростове-на-Дону ожидается 5 марта. Столбик термометра поднимется до плюс десяти градусов. После этого температура начнет постепенно снижаться. 8 марта ожидается до пяти градусов тепла. Праздничный день пройдет без осадков.

Дождь пройдет на следующий день, 9 марта. Температура не изменится. Ветер будет не сильным — до пяти метров в секунду.

10 марта похолодает до плюс двух градусов. Кроме дождя в донской столице ожидается мокрый снег. Дождь сохранится и в последующие два дня. В четверг, 11 марта, будет тепло до пяти градусов. В пятницу, 12 марта, столбик термометра поднимется до плюс шести.

В выходные также ожидается потепление. 13 марта синоптики прогнозируют до плюс семи градусов. 14 марта в городе снова пройдет дождь. Температура составит плюс восемь градусов.

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