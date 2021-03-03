В Старочеркасском музее масленицу начали праздновать уже 1 марта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Масленица в Старочеркасске 2021: программа мероприятий. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, как пройдут.

Праздничные гуляния в Старочеркасском музее-заповеднике с 1 по 14 марта. В эти дни посетители смогут поучаствовать в интерактивных программах и традиционных масленичных играх. Кроме того, гостей будут развлекать песнями и танцами ряженые. И, конечно, здесь можно полакомиться блинами.

Напомним, мероприятия в масленичную неделю пройдут также в Азовском музее-заповеднике, Ростовском музее краеведения, Таганрогском художественном музее, а также Музее-заповеднике имени Шолохова. В последний день в Ростове-на-Дону продут гуляния в парке Горького. С 10.00 до 18.00 здесь будет проходить выставка декоративно-прикладного искусства. С 10.00 до 14.00 на главной аллее парка будет работать фотовыставка «Масленичные гуляния в разные годы в парке Горького». Для посетителей также проведут традиционный обряд сжигания чучела.

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