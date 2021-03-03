Какого числа Масленица в Ростове-на-Дону 2021: когда празднуем наступление весны

Начало Масленицы в этом году совпадает с Международным женским днем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Какого числа Масленица в Ростове-на-Дону 2021: когда можно праздновать. «Комсомольская правда» узнала, в какие дни будем провожать зиму и встречать весну.

В 2021 году начало Масленицы совпадает с Международным женским днем — 8 марта. Лакомиться блинами можно традиционно в течение семи дней. Масленичная неделя завершится 14 марта. В этот день, по преданию, весна окончательно вступит в свои права.

Ранее мы писали, как можно провести Масленицу в Ростове-на-Дону и Ростовской области. С 9 по 13 марта пройдут мероприятия в Музее русско-армянской дружбы. В старинном особняке Марка Искидарова гостям расскажут об истории Масленицы и символах праздника.

10 марта в 18.00 в Ростовском областном музее краеведения пройдет концерт, посвященный Масленице. Для посетителей выступят народные ансамбли «Сторонушка» и «Казачья гармония».

Посетителей приглашают отпраздновать Масленицу в Азовском музее-заповеднике, Таганрогском художественном музее, Музее-заповеднике имени Шолохова. Здесь можно поучаствовать в конкурсах, узнать больше о масленичных обрядах и полакомиться блинами.

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