Масленица в Ростове-на-Дону 8 — 14 марта 2021: программа мероприятий. В эти дни традиционно отмечается конец зимы и наступление весны. Рассказываем, где можно полакомиться блинами и интересно провести время.10 марта в 18.00 в Ростовском областном музее краеведения пройдет концерт «Донская масленица». Для посетителей выступят народные ансамбли «Сторонушка» и «Казачья гармония». Артисты подготовили для зрителей традиционные казачьи песни и танцы.С 9 по 13 марта праздничные мероприятия пройдут в Музее русско-армянской дружбы. В эти дни гостей ждут в старинном особняке Марка Искидарова на площади Свободы, 14. Сотрудники музея расскажут об истории Масленицы, символах праздника и как ее встречали в старом Ростове, Нахичевани.Мероприятия пройдут не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах области.С 1 по 14 марта в Азовском музее-заповеднике будет проходить познавательный квест, посвященный главному символу Масленицу — Солнцу.С 1 по 14 марта 2021 года Азовский музей-заповедник приглашает школьников, учителей и родителей на традиционную интерактивную масленичную программу. Гостей ждет познавательный квест, посвященный «главному виновнику» всех весенних праздников, в том числе и Масленицы – Солнцу. Участники узнают больше не только о звезде, но и древних обычаях и обрядах поклонения Солнцу. Для посетителей подготовили конкурсы, командные соревнования и театральные импровизации.С 1 по 14 марта в Таганрогском художественном музее пройдут мероприятия «Гуляй, народ — Масленица у ворот». Участники смогут поучаствовать в конкурсах и играх. А для победителей подготовили призы.21 марта в Музее-заповеднике имени Шолохова пройдет традиционная «Масленица на конюшне». Здесь можно полакомиться блинами, принять участие в играх и состязаниях. Кроме того, посетители смогут сфотографироваться в казачьих костюмах.