Будет ли Масленица в 2021 году в Ростове-на-Дону: ожидать ли массовых гуляний. «Комсомольская правда-Ростов» рассказывает, как будут провожать зиму и встречать весну в донской столице.В администрации сообщили, что официальная программа мероприятий еще не готова. Пока неизвестно, пройдут ли гуляния хотя бы с ограничениями.Тем не менее в главном городском парке - имени Максима Горького - вовсю готовятся к празднику. От некоторых развлечений, например, хороводов пришлось отказаться. Но 14 марта пройдут другие мероприятия, во время которых несложно соблюдать социальную дистанцию.Так, с 10.00 до 18.00 можно будет посетить выставку декоративно–прикладного искусства. В 10.00 возле эстрады парка установят чучело. Кроме того, на главной аллее с 10.00 до 14.00 будет работать фотовыставка «Масленичные гуляния в разные годы в парке Горького».Масленичные гуляния в парке Левобережном пока под вопросом. В парке пока не могут ответить, будут ли проводить какие-либо мероприятия с 8 по 14 марта.ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.