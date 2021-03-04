В Ростовской области запретили сжигать чучело Масленицы

В 2021 году начало Масленицы совпадает с Международным женским днем Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители донского региона останутся без масштабных народных гуляний в честь Масленицы. Чиновники сообщили о запрете массовых мероприятий в воскресенье, 14 марта.

- Этой весной Масленица изменит формат проведения из-за того, что не сняты ограничения, связанные с пандемий, - рассказали в региональном пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом.

Известно, что праздник будет проходить поэтапно. В разных районах Дона концерты состоятся, но люди смогут увидеть их только в режиме онлайн. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире одного из местных телеканалов.

Стоит отметить, что в этом году начало Масленицы совпадает с Международным женским днем. Праздник отмечается целую неделю - с 8 по 14 марта.

Все это время медики рекомендуют людям продолжать соблюдать масочный режим, носить перчатки и мыть руки после посещения улицы. Эти простые меры безопасности снижают риск заражения коронавирусом.

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