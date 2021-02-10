Когда отменят масочный режим в Ростовской области: рассказываем, стоит ли ожидать ослабления ограничений и когда. О ситуации с коронавирусом в донском регионе журналисту «Комсомольской правды-Ростов» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОШЛА НА СПАДТак, с 12 февраля обязательный масочный режим отменяют в первом регионе России — Удмуртии. Власти объяснили это решение тем, что многие жители уже переболели коронавирусом. Жителям рекомендовали все же носить средства защиты.В Ростовской области заболеваемость коронавирусом также пошла на спад. Если 10 января суточный прирост заболевших составлял 389 человек, то спустя месяц, 10 февраля — 349. За все время пандемии было зарегистрировано 67 315 случаев заражения.Однако главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев считает, что на Дону еще рано отменять обязательное ношение масок. Несмотря на тенденцию к снижению заболеваемости, цифры остаются высокими.МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ — ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРАПо мнению главного санитарного врача, существует и ряд других причин.— Зимой люди проводят много времени в закрытых помещениях, - говорит Евгений Владимирович. - У нас продолжают функционировать все образовательные учреждения. Иммунизация проходит активно, но ее объемов пока недостаточно. Все эти факторы не позволяют нам даже предположительно сказать, когда будет рассматриваться такой вопрос.Глава донского Роспотребнадзора напомнил, что масочный режим - это действенная мера по профилактике ковида. Поэтому, говорить об его отмене можно только тогда, когда в области снизится количество источников заражения.Еще одно важное условие — иммунизация.— Иммунизация как минимум защитит от болезни привитых людей. При этом нужно понимать, что вакцинация способствует более легкому течению болезни, не допуская развития осложнений, — добавил главный санврач.По данным донского правительства, в Ростовской области было привито более 27 тысяч человек. 2115 жителей завершили вакцинацию.НАША СПРАВКАМасочный режим начал действовать в Ростовской области с 1 мая 2020 года. Нарушителей могут привлечь к ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Ее санкциями предусмотрены предупреждение или штраф до одной до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа может составить от ста до трехсот тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБолее 21 тысячи человек привили от коронавируса в Ростовской областиВакцинацию завершили полторы тысячи жителей. (Подробности)Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 февраля 2021: заразились еще 349 дончан34,4% новых заболевших — жители в возрасте от 46 до 65 лет. (Подробности)Ростовчане нарушили масочный режим больше тысячи разТеперь им придется оплатить штрафы. (Подробности)