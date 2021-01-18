В понедельник, 18 января, на Дону началась массовая вакцинация всех желающих. Об этом сообщили в оперативном штабе.Для получения вакцины людям необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Поставить прививки смогут жители региона в возрасте от 18 лет, проживающие в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Шахтах, Новочеркасске, Волгодонске и Новошахтинске. В районы доставка препаратов начнется чуть позже - в конце января.Известно, что жителям Ростовской области сделают прививки препаратом «Спутник V». Он имеет противопоказания. Так, в вакцинации откажут пациентам с острыми инфекционными заболеваниями, аллергией на компоненты, детям, беременным и молодым мамам, которые кормят малышей грудью.Вакцину против коронавируса в регионе получили медики, работающие в красных зонах инфекционных отделениях больниц, работающих с заболевшими COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«По отношению к себе много не ожидал»: В Ростове не стали награждать врача, рассказавшего о якобы массовой гибели пациентов в ковидном госпиталеРостовчане создали петицию с просьбой поощрить доктора и отправили ее в администрацию (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp).Пусть о них узнают все!