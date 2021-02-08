Более 21 тысячи человек привили от коронавируса в Ростовской области

Для вакцинации в Ростовскую область поставили два препарата - «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области от коронавируса вакцинировали более 21 тысячи человек. Об этом сообщили в донском правительстве.

Жителей прививают препаратами «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона». Вакцину «Спутник-V» вводят в два этапа. Вторую инъекцию уже получили 1566 человек.

Напомним, всего в Ростовскую область поступило 37 232 дозы вакцины. Из них — 36 232 дозы препарата «Спутник-V» и 1 000 доз — «ЭпиВакКорона». Вся вакцина распределена между городами и районами области, направлена в медучреждения.

Привиться могут взрослые от 18 лет, которые не болеют ковидом и не имеют антител к вирусу. Есть и ряд противопоказаний. Так, вакцинация запрещена беременным, при гиперчувствительности к компонентам препарата и при аллергии.

Напомним, вакцинация не освобождает от необходимости выполнять санитарные правила. Привитые люди должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Противопоказания для вакцинации от коронавируса назвали в донском минздраве

В ряде случаев в прививке могут отказать. (Подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.