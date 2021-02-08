Более 21 тысячи человек привили от коронавируса в Ростовской области

Для вакцинации в Ростовскую область поставили два препарата - «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области от коронавируса вакцинировали более 21 тысячи человек. Об этом сообщили в донском правительстве.
Жителей прививают препаратами «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона». Вакцину «Спутник-V» вводят в два этапа. Вторую инъекцию уже получили 1566 человек.
Напомним, всего в Ростовскую область поступило 37 232 дозы вакцины. Из них — 36 232 дозы препарата «Спутник-V» и 1 000 доз — «ЭпиВакКорона». Вся вакцина распределена между городами и районами области, направлена в медучреждения.
Привиться могут взрослые от 18 лет, которые не болеют ковидом и не имеют антител к вирусу. Есть и ряд противопоказаний. Так, вакцинация запрещена беременным, при гиперчувствительности к компонентам препарата и при аллергии.
Напомним, вакцинация не освобождает от необходимости выполнять санитарные правила. Привитые люди должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
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