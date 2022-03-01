В Ростов прибыли наблюдатели ОБСЕ, покинувшие Донбасс

Наблюдатели пересекли границу через КПП "Матвеев Курган" и "Донецк". Фото: пограничное управление ФСБ.

В Ростов-на-Дону 1 марта приехали покинувшие Донбасс наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

- Автоколонна миссии ОБСЕ, состоящая из 85 внедорожников прибыла в Ростов-на-Дону примерно около шести часов вечера, - сообщает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону». - 146 сотрудников миссии, среди которых представители нескольких стран, разместились в центре города в отеле на проспекте Буденновском. В настоящий момент, все они проходят обязательный медицинский контроль и сдают экспресс-тесты на коронавирус и другие инфекционные заболевания.

Пока дальнейшие планы миссии ОБСЕ, прибывшей в Ростовскую область, неизвестны. Наблюдатели пока не вышли к журналистам.

Напомним, о прибытии мониторинговой миссии ОБСЕ стало известно 1 марта. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», 150 наблюдателей покинули Донецкую и Луганскую народные республики. Позже в пограничном управлении ФСБ подтвердили, что наблюдатели пересекли границу по безопасному коридору через КПП «Матвеев Курган» и «Донецк».

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