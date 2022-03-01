В Ростове временно разместятся наблюдатели миссии ОБСЕ

Как долго представители ОБСЕ пробудут в донском регионе, неизвестно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области ожидают прибытия наблюдателей миссии ОБСЕ. Речь идет о специалистах, которые ранее работали в ДНР и ЛНР, а теперь покидают эти территории. Информацию «КП - Ростов-на-Дону» 1 марта подтвердил собственный источник.

Предварительно, в Ростов-на-Дону на машинах должны заехать около 150 человек. Они планируют временно разместиться в одной из гостиниц города и для этого забронировали номера.

Как долго представители миссии ОБСЕ пробудут в донском регионе, неизвестно. Предполагается, что всех прибывших спустя время могут эвакуировать.

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