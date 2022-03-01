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Общество1 марта 2022 8:12

Более 5 тысяч беженцев пересекли границу Ростовской области к утру 1 марта

Жители Донбасса ежедневно проходят и проезжают через донские пункты пропуска
Ангелина СКИБА
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Сейчас в донских ПВРах находятся 6,4 тысячи беженцев

Сейчас в донских ПВРах находятся 6,4 тысячи беженцев

Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области за прошедшие сутки границу пересекли более 5 тысяч беженцев. Об этом утром 1 марта рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Количество прибывших в донской регион, регистрируют на пунктах пропуска ежедневно. Например, за сутки к утру 28 февраля также приняли около 5 тысяч человек, а на утро 25 числа сообщили о 7 тысячах переселенцах из Донбасса.

Сейчас в донских ПВРах находятся 6,4 тысячи беженцев, половина из них - дети. Остальных граждан из ЛНР и ДНР на поездах отправили в другие регионы страны.

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