Более 5 тысяч беженцев пересекли границу Ростовской области к утру 1 марта

Сейчас в донских ПВРах находятся 6,4 тысячи беженцев Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области за прошедшие сутки границу пересекли более 5 тысяч беженцев. Об этом утром 1 марта рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Количество прибывших в донской регион, регистрируют на пунктах пропуска ежедневно. Например, за сутки к утру 28 февраля также приняли около 5 тысяч человек, а на утро 25 числа сообщили о 7 тысячах переселенцах из Донбасса.

Сейчас в донских ПВРах находятся 6,4 тысячи беженцев, половина из них - дети. Остальных граждан из ЛНР и ДНР на поездах отправили в другие регионы страны.

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