Более 7 тысяч беженцев из Донбасса въехали в Ростовскую область за сутки

Вчера сообщалось на 9 тысячах прибывших из ДНР и ЛНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область за прошедшие сутки въехали более 7 тысяч беженцев из Донбасса. Информация об этом поступила сегодня, 25 февраля, от пресс-службы пограничного управления ФСБ России по региону.

- За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекли более 7 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса, - прокомментировали в ведомстве.

Вчера сообщалось на 9 тысячах прибывших из ДНР и ЛНР. По состоянию на утро 25 февраля, в донском регионе сейчас работают 96 пунктов временного размещения, в них находятся 6203 человека, в том числе 3182 ребенка.

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