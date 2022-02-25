764 беженца из ЛНР примут в Ростовской области 25 февраля

Ж/д составами жителей Донбасса также эвакуируют в другие регионы страны Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сегодня, 25 февраля, в Ростовскую область должны прибыть еще 764 беженца из Луганской народной республики. Об этом сообщили утром на заседании оперштаба по предупреждению и ликвидации ЧС.

Также стало известно, что еще часть эвакуированных жителей ЛНР отправятся в другие регионы страны.

- В движении сейчас находится 2 железнодорожных состава, следующих в Орловскую и Тульскую области. Спланированы еще 2 поезда для возможной доставки людей в Калужскую и Новгородскую области, - озвучили на совещании.

Всего же, по данным МЧС, для прибывших из Донбасса в 15 регионах страны развернули уже 232 пункта временного размещения на 17,5 тысячи человек. Кроме того, заранее подготовили к приему 678 ПВР для более чем 60 тысяч человек. Эти объекты находятся в 49 регионах страны.

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