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Происшествия25 февраля 2022 7:10

В Ростовской области украинский снаряд ударил по военному аэродрому

Предварительно, стреляли со стороны ВСУ из ракетного комплекса «Точка-У»
Ангелина СКИБА
Комментарии (19)Комментарии (19)(19)
Все произошло рано утром, люди слышали сильный грохот

Все произошло рано утром, люди слышали сильный грохот

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 февраля, в Ростовской области украинский снаряд ударил по инфраструктуре военного аэродрома в Миллерово. Это «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

Предварительно, стреляли со стороны ВСУ. Применили ракетный комплекс «Точка-У». Сейчас уточняется информация по возможным жертвам и пострадавшим.

По словам местных жителей, все произошло рано утром. Люди слышали сильный грохот. Ранее в Ростовской области снаряд из Украины разрушил пограничный пункт пропуска.

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