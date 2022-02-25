В шахте «Обуховской» Ростовской области произошло обрушение

В ликвидации ЧП задействовали сотрудников ВГСО и пожарно-спасательные подразделения
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сегодня, 25 февраля, в Ростовской области произошло обрушение в шахте «Обуховская». Эту информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС.
- ЧП случилось около 8:35 утра. Предварительно, под завалом сейчас находятся 3 человека, - сообщили в ведомстве.
В ликвидации ЧП задействовали от отделения ВГСО 31 человека и 5 единиц техники, а также пожарно-спасательные подразделения. В эти минуты обстановка уточняется.
UPD: МЧС: обрушение не повлияло на работу шахты «Обуховской» в Ростовской области
Подробности происшествия читайте здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области произошла авария в шахтуправлении «Обуховская»
К расследованию инцидента приступил Ростехнадзор (подробности)