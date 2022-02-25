Что известно об обрушении шахты в Ростовской области: под завалами остаются три человека

На месте работают сотрудники ВГСО. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Красносулинском районе произошел обвал горной породы в шахте «Обуховская». По данным донского управления МЧС, происшествие случилось утром 24 февраля. Рассказываем, что известно об обрушении шахты в Ростовской области на данный момент.

Информация об обрушении шахты поступила МЧС в 8.35. На место отправили экстренные службы. К работам привлекли 31 сотрудника и пять единиц техники военизированных горноспасательных отрядов. Выяснилось, что под завалами остались три человека.

— Ведётся спасательная операция. Трое работников живы, связь с ними установлена, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по области.

По данным источника, сейчас рабочим подают кислород, серьезных травм у них нет. Известно также, что работы на данном участке были начаты недавно. Что привело к обрушению, пока неизвестно.

Напомним, это уже не первое происшествие на шахте «Обуховская». 8 февраля на угольной обогатительной фабрике обрушилась конструкция моста. В результате аварии никто не пострадал. Северо-Кавказское управление Ростехнадзора начало проверку на предприятии.

Происшествие прокомментировали в правительстве Ростовской области. Власти пояснили, что в одном из штреков проходили подготовительные работы. В этот момент на расстоянии 67 метров от устья выработки обрушились породы кровли.

— В результате обрушения образовался завал. В забое выработки находятся трое горняков. Никто из шахтеров не пострадал, — говорится в сообщении регионального правительства.

«Обуховская» продолжает работать в штатном режиме. Ее деятельность находится на контроле Ростехнадзора.

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