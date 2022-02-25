МЧС: обрушение не повлияло на работу шахты «Обуховской» в Ростовской области

Сейчас забой проветривают, убирают рухнувшую породу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Обрушение не повлияло на работу шахты «Обуховской» в Ростовской области. Люди не пострадали, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Сегодня, 25 февраля, 8 часов утра при проведении подготовительных работ в штреке протяженностью 120 метров произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 метров от устья выработки. В результате образовался завал. В забое выработки находятся трое горняков, они не пострадали, - рассказали в ведомстве.

По данным экстренной службы, связь с рабочими налажена. Сейчас забой проветривают, убирают рухнувшую породу.

- Шахта продолжает действовать в штатном режиме, происходящее находится на контроле Ростехнадзора и министерства промышленности региона, - добавили в МЧС.

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