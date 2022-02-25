В Ростовской области работникам шахты «Обуховской» начали подавать кислород

На месте происшествия задействовали военизированный горноспасательный отряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области работникам шахты «Обуховской», где произошло обрушение, начали подавать кислород. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

Ранее в ведомстве уточнили, что под завалом оказались три работника. С ними уже установили связь, все живы. Продолжается спасательная операция.

Обрушение на шахте «Обуховской» произошло сегодня, 25 февраля. На месте происшествия задействовали военизированный горноспасательный отряд - 31 человек и 5 единиц техники, а также пожарно-спасательные подразделения.

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