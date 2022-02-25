В Ростовской области смогли установить связь с работниками шахты «Обуховской»

Сейчас идет спасательная операция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области установили связь с работниками шахты «Обуховской», где утром 25 февраля произошло обрушение. Сейчас идет спасательная операция, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Ведётся спасательная операция. Трое работников живы, связь с ними установлена. - прокомментировали в ведомстве.

Ранее поступила информация о том, что под завалом после ЧП оказались несколько человек. На месте происшествия задействовали военизированный горноспасательный отряд - 31 человек и 5 единиц техники, а также пожарно-спасательные подразделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области украинский снаряд ударил по военному аэродрому

Предварительно, стреляли со стороны ВСУ из ракетного комплекса «Точка-У» (подробности)