За минувшие сутки российскую границу пересекли более девяти тысяч жителей Донбасса

В Ростовской области границу за сутки пересекли более девяти тысяч беженцев Фото: Правительство РО

За минувшие сутки границу в Ростовской области пересекли более девяти тысяч жителей Донбасса. Об этом сообщает правительство донского региона со ссылкой на пограничное управления ФСБ России по Ростовской области.

В расположенных в донском крае 124 пунктах временного размещения на данный момент находятся более 6,3 тысячи человек, из них более трех тысяч – дети. Как сообщил оперативный штаб в другие регионы из Ростовской области на 18 поездах уехали около 12 тысяч беженцы.

- Продолжается работа по оформлению беженцам единовременной выплаты по 10 тысяч рублей. Материальную помощь получили более половины подавших заявления на выплату эвакуированных жителей Донбасса. Прибывшим гражданам оказано более 300 юридических консультаций, - отметили в правительстве.

Стоит отметить, что прибывающие беженцы проходят экспресс-тестирование на новую коронавирусную инфекцию. За сутки были протестированы более 10 тысяч человек. Кроме того, во избежание распространения инфекции регулярно проводится санитарная обработка общественных пространств и техники, а также внутренних помещений пунктов временного размещения.

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