В Ростовской области на границе с Украиной развернули мобильный пункт ФМБА России. Фото: "Наше время"

В Ростовской области на пограничном пункте "Авило-Успенка" был развернут мобильный пункт ФМБА России. Об этом рассказал изданию "Наше время" первый замруководителя комитета Госдумы РФ по молодежной политике Игорь Кастюкевич.

Сейчас на границе обстановка совершенно спокойная, на железнодорожную станцию «Успенка» продолжают прибывать поезда с беженцами из ЛНР и ДНР. Их встречают волонтеры, а еще часть ребят отправились помогать в обустройстве еще одного пункта временного размещения, который в скором времени начнет функционировать в Матвеево-Курганском районе.

- По поручению агентства развернут мобильный медицинский пункт, который уже начал оказывать помощь всем пересекающим границу гражданам, - рассказал начальник управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михаил Ратманов. - Тяжелобольных пациентов мы готовы эвакуировать и размещать в наших медицинских учреждениях.

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Врио министра МЧС России сообщил, как проходит эвакуация беженцев из ДНР и ЛНР в Ростовской области сейчас.

Количество составов, которые отвезут беженцев в другие регионы, завтра увеличится практически втрое.