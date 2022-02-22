В Ростовской области для беженцев из Донбасса заработал телефон «горячей линии»

В Ростовской области для жителей ДНР и ЛНР заработал еще один телефон горячей линии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области для жителей ДНР и ЛНР заработал еще один телефон горячей линии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управление МЧС России по Ростовской области.

Позвонив, по номерам указанным ниже, можно будет узнать о том, где расположен ближайший пункт временного размещения, где получить помочь или как уехать в другой регион.

Напомним, о своей готовности принять беженцев из Донбасса заявили 43 региона. Всего для людей подготовили почти 400 пунктов временного размещения общей вместимостью 42 тысячи человек.

АЛЛО!

Звонить нужно по номерам: 8-800-201-59-79 и 8 (863) 239-99-99.