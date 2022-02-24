В 11 приграничных территориях Ростовской области усилили охрану порядка

Контроль усилили в Гуково, Зверево, Донецке, Новошахтинске, а также в ряде районов Фото: Андрей АБРАМОВ

В приграничных районах Ростовской области к охране общественного порядка привлекают дополнительные силы. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщил губернатор Василий Голубев.

- Для охраны общественного порядка и объектов жизнеобеспечения в помощь полиции привлекаем дополнительные силы, включая казачьи дружины, - прокомментировал Василий Голубев.

По словам главы региона, работу усилили в 11 территориях, в том числе городах Гуково, Зверево, в Донецке, Новошахтинске, а также в Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.

Василий Голубев призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам. «В регионе все системы сейчас работают в штатном режиме», добавил губернатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев выступил с обращением к жителям Ростовской области

Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике (подробности)