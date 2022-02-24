Василий Голубев выступил с обращением к жителям Ростовской области

Губернатор приваз жителей Дона сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Фото: страница в Instagram Василия Голубева.

В Ростовской области по-прежнему сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Сейчас нельзя не поддаваться панике и слухам, все системы в регионе работают штатно и без сбоев. Такое заявление 24 февраля сделал губернатор Василий Голубев. Глава региона опубликовал свое обращение к жителям Дона в социальных сетях.

- Все системы жизнеобеспечения работают штатно, без сбоев. Сохраняется их нормальное, работоспособное состояние. Всем силам региона даны поручения принимать исчерпывающие меры по обеспечению дальнейшего бесперебойного функционирования. Держу это на личном контроле, - сообщил Василий Голубев.

Губернатор добавил, что работу скорректировали в 11 приграничных территориях, в том числе в городах Гуково и Зверево, в Донецке и Новошахтинске.

- Мы привлекаем для охраны общественного порядка дополнительные силы, включая казачьи дружины. Приостанавливаем в приграничье деятельность детских садов, организуя на местах дежурные группы. Школьников временно переводим на дистанционный формат обучения. А там, где его организовать невозможно, приостанавливаем работу школ, - рассказал Василий Голубев.

Глава донского региона подчеркнул, что власти следят за ситуацией и принимают все необходимые меры по обеспечению порядка и безопасности людей.

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