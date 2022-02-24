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Общество24 февраля 2022 6:32

В Ростовской области продолжает действовать режим ЧС

На территории региона находятся уже 6 870 беженцев
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Ростовская область продолжает существовать в режиме ЧС

Ростовская область продолжает существовать в режиме ЧС

Фото: Правительство РО

В правительстве Ростовской области на прошедшем утром заседании обсудили работу по приёму беженцев. Заседание прошло под председательством временно исполняющего обязанности министра МЧС России Александра Чуприяна и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

В настоящее время на территории региона находятся 6 870 беженцев, из них 3 533 - дети. Все они расположились на 124 пунктах временного размещения. Прибывшие в Ростовскую область жители ЛНР и ДНР уже получили около десяти тысяч сим-карт российских операторов. Кроме того, продолжается работа по оформлению единовременной выплаты по десять тысяч рублей.

- Напоминаю, мы продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, ничего не поменялось. Важно по-прежнему действовать в полном и четком взаимодействии, - высказался по итогу заседания Василий Голубев.

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За сутки границу с Ростовской областью пересекли более 15 тысяч жителей Донбасса.

В донском регионе беженцев принимают 125 пунктов временного размещения.