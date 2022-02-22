Одну из самых многодетных приемных семей Донбасса приютили в Ростовской области

Одну из самых многодетных приемных семей Донбасса приютили на Дону. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

В Ростовскую область эвакуировалась одна из самых многодетный приемных семей Донбасса. В семье Натальи и Бориса из Луганской области - 23 ребенка. Вместе с детьми многодетные родители прибыли на Дон спустя несколько часов после того, как была объявлена эвакуация. В городе Шахты для многодетной семьи выделили почти половину этажа нового детского сада, на окраине города.

«МАМА ЗАСТАВЛЯЕТ ПОБИРАТЬСЯ. А МНЕ СТЫДНО»

Детвора гоняет мяч во дворе. Слышатся звонкий смех, крики. Наблюдая за их захватывающей игрой, и в голову не придет: еще несколько дней назад все они бежали от опасности, от ужаса войны. Рядом и мама Наталья. Женщина то и дело беспокойно посматривает за ребятишками. Через какое-то время соглашается рассказать свою историю. Только фамилию просит не называть - боится, что из мести - за то, что уехали в Россию - родной дом могут сжечь.

Для того, чтобы разместить беженцев, пришлось выделить почти половину этажа нового детского сада. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

Как оказалось, там – на малой родине в ЛНР, в большом частном доме Натальи и Бориса живут так называемые «неблагополучные» ребята: в основном, это отказники, дети наркоманов и алкоголиков, и все те, от которых отказываются и органы опеки, и социальные службы. Уже более 15 лет супружеская пара посвятила свою жизнь усыновлению и воспитанию детей.

- Всего у нас в семье 23 ребенка, - говорит женщина. – С нами в Россию приехали 12, потому что все остальные - взрослые. Многие уже работают. А первый ребенок у нас появился, когда я была замужем всего два месяца. Это был мой племянник – незаконно рожденный сын моего родного брата. Чтоб душа не болела, мы решили с мужем взять мальчонку. Позже у нас родился и свой ребенок. А лет 10 назад ко мне пришла соседская девочка. Говорит: «Теть, Наташ! Мама заставляет меня побираться, а мне стыдно. Возьми меня к себе: я для тебя что хочешь буду делать!».

Так в семье появилась девочка.

Жизнь нашей семьи налажена и отлажена, старшие ухаживают за младшими, все присмотрены, все знают, что им делать. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

«ПО РОЖДЕСТВЕНСКИМ СКИДКАМ»

Дальше – больше. Кума Натальи тоже решила взять из Детского дома ребенка. Но, когда увидела девочку, которую захотела приютить, выяснилось – если забирать, то только с братиком. Женщина на такое оказалась не готова.

- Вот так и появились они у нас «по рождественским скидкам», - смеется Наталья. - Разделять не стали, решили с мужем взять обоих. Позже без матери остался крестник. Муж говорит: даже разговора нет. Берем.

Супруги признаются, что раз за разом обещали себе, что каждый ребенок у них последний - больше брать не будут. Но жизнь подкидывает такие истории, что доброе сердце не выдерживает - дает слабину.

Уже более 15 лет супружеская пара посвятила свою жизнь усыновлению и воспитанию детей. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

- Как то нам позвонили из опеки и попросили взять двух мальчиков, если можно так назвать, детей-маугли, - вспоминает Наталья. - Обоим – 11 и 12 лет, но на вид вдвое меньше. А перед этим мне приснился сон и в нем были два мальчика. Помню, еще мужу сказала – будет у нас в семье пополнение. Но даже, несмотря на это, хотела отказать. Я тогда работала учителем. И боялась, что тянуть стольких детей будет физически тяжело. Спасла ситуацию старшая дочь. Она посмотрела на меня и сказала: «Давай заберем - знаешь, как в интернате плохо?». В итоге оба они уже выросли, хорошо устроились в жизни. Живут в Москве. Один из них даже окончил институт. По возможности теперь стараются нам помогать.

В семье Натальи и Бориса из Луганской области - 23 ребенка. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

«РЕШЕНИЕ ПРИНИМАЕМ НА СЕМЕЙНОМ СОВЕТЕ»

Когда у супругов родился второй сын, доме появился еще один ребенок.

- Егору было всего 4 месяца, а рядом закрывался Интернат, - рассказывает мать. – Снова пришли из опеки и попросили взять: мол, родные родители бросили, а приемные – отказались. Надо отогреть. Так и получается, мы всегда брали тех, кого уже не хотели брать. Помню, как на пороге у меня впервые появился 15-летний сын. Он зашел и сказал: «Мам, куда сумку поставить?»

- Жизнь нашей семьи налажена и отлажена, старшие ухаживают за младшими, все присмотрены, все знают, что им делать, - говорит глава семьи Борис. - Каждого нового члена семьи мы принимаем все вместе. Собираем семейный совет и решаем, возьмем его к нам или нет. И решение это почти всегда принимается единогласно. Так было с братиком и сестрой, 6 и 9 лет, которых попросили взять в 2014 году на эвакуацию. Мы на время переехали с ними от бомбежек. А когда вернулись домой в Свердловск, отдать уже не смогли.

Супруги признаются, что даже вырастая их дети не забывают о приемных родителях – звонят, пишут и помогают друг другу. Наверное, потому что дали им главное – ощущение семьи, любовь и тыл – а это в любые времена самая большая ценность, которую деньгами не измерить.

Вместе с детьми многодетные родители прибыли на Дон спустя несколько часов после того, как была объявлена эвакуация. Фото: ВЕНЯВСКИЙ Сергей.

Вот и сейчас, несмотря на спешную эвакуацию, дети в этой семье продолжают оставаться детьми – играть, любить и учиться. Кстати, кто-то из младших уже на этой неделе сможет пойти в школу. Те, что постарше - продолжат обучение в своих колледжах по онлайн. Наталья и Борис же вовсю занимаются хозяйственными вопросами - в семье два микроавтобуса, надо срочно провести осмотр транспорта после дальней и внезапной дороги. А еще - заняться оформлением льготных выплат и другими житейскими делами.

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