5 тысяч беженцев пересекли границу Ростовской области за сутки к утру 28 февраля

В донском регионе на границе регистрируют все меньше эвакуированных. Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области за прошедшие сутки границу пересекли более 5 тысяч беженцев. Эту цифру сегодня, 28 февраля, озвучили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

- Через пункты пропуска границу пересекли более 5 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее в донском регионе отметили, что прибывать стало значительно меньше людей, чем было в начале эвакуации. Так, например, вчера, 27 февраля, за сутки говорили о 4700 беженцах, в еще 22 числа зарегистрировали 20 тысяч переселенцев.

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