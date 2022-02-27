Власти донского региона опровергли слухи о военном положении в городе Миллерово

В Ростовской области опровергли слухи о военном положении в Миллерово Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В социальных сетях и мессенджерах начали распространять информацию о введении военного положения в Миллерово. Кроме того, неизвестные говорят и о мобильных телефонах с взрывными устройствами, которые якобы разложены на улицах города. Авторы сообщений уверяют, что это диверсии со стороны военных ВСУ, которые сдались через гуманитарный коридор.

Но власти Ростовской области опровергли распространяемую информацию. Они заверили, что обстановка в городе и районе спокойная. В администрации Миллеровского района отметили, что распространяемые сведения ничего общего с действительностью не имеют.

- Администрация Миллеровского района просит вас не доверять фейковой информации и соблюдать спокойствие! - отметили в миллеровской мэрии.

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К опровержению властей присоединились и местные жители.