В Ростовской области опровергли слухи об эвакуации поселка Чертково

В Ростовской области опровергли слухи об эвакуации Чертково Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ростовской области местные власти опровергли слухи об эвакуации поселка Чертково. Ранее информация об этом появилась в одном из украинских Телеграмм-каналов.

В связи с распространением таких данных заместитель министра региональной политики Сергей Тюрин сообщил журналистам, никакой эвакуации Чертково не объявлялось.

- Нет оснований для беспокойства, как нет и эвакуации, - отметил Сергей Тюрин.

Кроме того, данные украинских телеграм-каналов опровергли даже сами местные жители Чертково.

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