Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 февраля 2022 16:00

В Ростовской области опровергли слухи об эвакуации поселка Чертково

К опровержению властей присоединились и местные жители
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ростовской области опровергли слухи об эвакуации Чертково

В Ростовской области опровергли слухи об эвакуации Чертково

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ростовской области местные власти опровергли слухи об эвакуации поселка Чертково. Ранее информация об этом появилась в одном из украинских Телеграмм-каналов.

В связи с распространением таких данных заместитель министра региональной политики Сергей Тюрин сообщил журналистам, никакой эвакуации Чертково не объявлялось.

- Нет оснований для беспокойства, как нет и эвакуации, - отметил Сергей Тюрин.

Кроме того, данные украинских телеграм-каналов опровергли даже сами местные жители Чертково.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Более ста жителей Чертково остались отрезанными от РФ из-за новых пограничных правил, введенных Украиной.

Дети лишены возможности посещать школу, а пенсионерам доставляют пенсию под охраной российских пограничников.