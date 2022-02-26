В Ростовской области опровергли слухи об эвакуации поселка Чертково

В Ростовской области опровергли слухи об эвакуации Чертково
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
В Ростовской области местные власти опровергли слухи об эвакуации поселка Чертково. Ранее информация об этом появилась в одном из украинских Телеграмм-каналов.
В связи с распространением таких данных заместитель министра региональной политики Сергей Тюрин сообщил журналистам, никакой эвакуации Чертково не объявлялось.
- Нет оснований для беспокойства, как нет и эвакуации, - отметил Сергей Тюрин.
Кроме того, данные украинских телеграм-каналов опровергли даже сами местные жители Чертково.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более ста жителей Чертково остались отрезанными от РФ из-за новых пограничных правил, введенных Украиной.
Дети лишены возможности посещать школу, а пенсионерам доставляют пенсию под охраной российских пограничников.