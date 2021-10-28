Таможенники пресекли ввоз в Ростовскую область из Украины сильнодействующего вещества

Мужчина признался, что собирался реализовать препарат в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время таможенного контроля на пункте Чертково сотрудники таможни вместе с ФСБ нашли в ручной клади гражданина Украины сильнодействующий препарат. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

- Препарат был изъят и направлен на химическое исследование, в ходе которого было установлено, что капсулы содержат сильнодействующее вещество общей массой 3,15 грамма, - уточняется в сообщении.

После мужчина признался, что собирался реализовать препарат в России. Также он надеялся, что, положив препарат в ручную кладь, он не вызовет подозрений, и вещество никто не найдет.

В результате, на гражданина Украины возбуждено уголовное дело.

- В соответствии с действующим законодательством лекарственные средства, содержащие в своем составе сильнодействующие и ядовитые вещества, а также медпрепараты психотропного и наркотического характера могут ввозиться и вывозиться в ограниченном количестве для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара, - напоминает таможенное управление.

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