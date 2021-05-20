В донской столице бывшего полицейского заподозрили в приобретении и сбыте наркотиков

В Ростове экс-правоохранителя заподозрили в торговле наркотиками Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростове бывшего полицейского заподозрили в преступлениях сразу по двум статьям 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств" и 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств".

Следователям удалось выяснить, что в 2020 году злоумышленник незаконно приобрел в Ростове наркотик массой более 11 грамм. А затем, находясь в помещении опорного пункта полиции, попытался сбыть часть приобретенного наркотического средства своей знакомой. Он был задержан полицейскими в момент преступления.

В автомобиле злоумышленника при обыске обнаружили синтетический наркотик, который он незаконно приобрел и хранил. После этого он был уволен из органов внутренних дел, а также был заключен под стражу.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.