В Ростове двое должностных лиц ответят за крупные взятки

В Ростове двух должностных лиц подозреваемых во взяточничестве Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице заместителя директора - начальника и ведущего инженера жилищного отдела МКУ «УЖКХ Ленинского района» и двух местных жителей подозревают в преступлениях По статьям 290 УК РФ "Получение взятки", 291 УК РФ "Дача взятки" и 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

Следователи выяснили, что в конце 2019 года заместитель директора - начальник жилищного отдела, получила через своего посредника – ведущего инженера организации взятку в сумме более двух миллионов рублей от двух местных жителей. За это вознаграждение они должны были незаконно передать в частную собственность муниципальную квартиру.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

- В настоящее время по факту преступления проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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Предполагается, что специалист самостоятельно огласил доказательства и сильно затянул разбирательства по делу.