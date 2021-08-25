Ростовские пограничники нашли крупную партию наркотиков в тайнике

Водитель "Тойоты" пытался пересечь границу с марихуаной в тайнике машины. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области и Южного таможенного управления ФТС России пресекли вывоз контрабанды через границу крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления региональной ФСБ.

- Пограничный наряд обнаружил в автомобиле марки «Toyota Land Cruiser», который выезжал из России через пункт пропуска «Донецк», тайник, в котором гражданин России пытался провезти через границу несколько пакетов с марихуаной, - говорится в сообщении ведомства.

Пограничники обнаружили наркотики, изъяли и направили на экспертизу. Нарушитель задержан для выяснения обстоятельств.

Правоохранительными органами проводится проверка. За подобное нарушение грозит наказание по статье Уголовного Кодекса «Контрабанда наркотических средств». Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с выплатой штрафа до миллиона рублей.

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