Невидимые велосипеды, стихи блока и проблемы с мочевым: самые необычные отмазки современных призывников

Смекалке желающих "откосить" от службы в армии можно позавидовать. Эх, такое воображения да в мирное бы русло! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два раза в год тысячи молодых парней в Ростовской области с подозрением проверяют почтовый ящик. Многих ожидает отнюдь не письмо из Хогвартса, а повестка в армию — их рассылают, когда идет призыв — с апреля по июль и с октября по декабрь. Повестка-злодейка заставляет сердце биться чаще, рождает страх, поднимает или резко роняет давление и даже вызывает колики в животе.

В эти дни во всех призывных пунктах России резко увеличивается процент плоскостопия и сколиоза на душу населения. У кого-то резко падает зрение, и обнаруживается неизлечимые болезни. Палитра отмазок - на любой вкус и цвет. С каждым годом фантазия призывников открывает новые грани - прямо как калейдоскоп: как ни поверни, чудной узор - еще и лучше предыдущего.

15 июля завершилась весенняя призывная кампания на в Ростовской области. Более пяти тысяч донских призывников пополнили ряды вооруженных сил России. Из них более 70% не уезжали в далекие регионы, а проходят службу в частях Южного военного округа.

Бывший военный Дмитрий Оганов (имя и фамилия изменены, - ред.) рассказал «КП — Ростов-на-Дону» почему парни так боятся военкома, и на какие жертвы идут, чтобы не «топтать землю в берцах».

Чаще всего призывники изображают себя пациентами психиатра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«ЛИЧНО Я ХОТЕЛ СЛУЖИТЬ»

Эта история начиналась совершено обычно, примерно также как и у многих парней моего района. Зимним утром 28 декабря наш почтальон Иван Семенович радовал улицу посылками. Кому-то пришли чехлы из Китая, кто-то был не очень рад - пришли квитанции за воду, ну а мне досталась она. Повестка из Армии. Местная «интеллигенция» парней со двора не оценила моей перспективы отдавать Родине. Но если честно, я не сильно грустил и «согласно купленным билетам» прибыл в свою часть, где провел целый календарный год.

За два месяца до дембеля многим ребятам предложили подписать контракт для последующей работы в армии, в их числе был и я. Решение обдумывал пока горит спичка - примерно минуту. Ответил четко и безапелляционно: «К службе в срочной армии будь готов, всегда готов».

РОВНЯЙСЬ, СМИРНО!

Подписав шариковой ручкой свой договор, я стал носить гордое звание заместителя командира взвода. Помимо основной работы, два раза в год мы, юные контрактники, в компании офицеров отправлялись на показательные выступления. Это момент, когда в сборный пункт завозят молодежь: тех, кто еще не успел рассчитаться с долгом Родине. Каждый раз шоу-программа все интереснее.

Парни находятся здесь около недели. За это время они успевают доесть последние мамины пирожки и пройти полный медосмотр. Командиры разных войск внимательно следят за каждым, отбирают себе в часть лучших из лучших. Скажу так: при выборе учитывается не только состояние здоровья, но и личные качества.

Абсолютно здоровые парни во время призыва резко слепнут, а то и страдают от недержания Фото: Виталий ТИМКИВ

В КАБИНЕТЕ ХИРУРГА

Самые интересные истории происходят, конечно же, на медкомиссии. Ох, чего только не слышали эти стены! Но в моей памяти осталось несколько самых запоминающихся - тех, что по-настоящему удивили. Никакого тебе банального плоскостопия - некоторым призывникам впору писать в жанре фэнтези.

Помню весенний призыв. Тогда мы в очередной раз отправились в сборный пункт. На третий день будущие бойцы должны были проходить медосмотр. Нас с товарищем отправили следить за ними в процедурных кабинетах. Пашка пошел охранять ментальное здоровье пожилой Валентины Николаевны - она там работала терапевтом. Хотя, если честно, Валюша, как ее ласково звали медсестры, сама кого хочешь «защитит» - с этими призывниками и не такому научишься. Но вернемся к рассказу.

Пока Паша оборонял Валюшу, меня позвали в кабинет хирурга. Дмитрий Васильевич (между нами Василич) был калачом тертым -раскалывал призывников как орешки. Это был седовласый мужчина с густыми усами, прямо как у какого-нибудь капитана дальнего плавания. В своем халате Василич всегда носил нашатырь и конфетку. Это как бы раскрывало его характер: с одной стороны натура жесткая, а с другой - чувствительная. Нашатырь для призывников, конфетка - для Валентины Николаевны.

Врачам на призывной комиссии пора составлять свой сборник анекдотов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Так вот, вернемся к рассказу. В тот день бедный Василич просто зашивался: призывник стекался в его кабинет нескончаемым потоком. Свою жалость и сочувствие я не выдавал: лишь иногда, причмокивая барбарисовой конфеткой, тяжело выдыхал: «Ну ничего, скоро этот день закончится»

Действительно, оставались финальные 10 минут приема. Сил бороться уже не было, как тут заходит товарищ лет 18-ти. С виду ничего такого: высокий, худощавый парень в белой футболке и веселых гавайских штанах. Вид его никого не удивил, но зато дальше было весело

Василич попросил его снять белье и наклониться вниз, достав ладонями до пола.

- Вы курите, - спрашивает Василич, попутно заполняя документы.

На что стоящий вниз головой призывник отвечает:

– А что дым идет?

Кажется, в ту секунду дым пошел из ушей Василича...

Он попросил парня сесть на стул и вежливо продолжил опрос. Юноша изворотливо подбирал слова - строил из себя пациента психиатрической клиники, человека слишком уж тонкой душевной организации. На вопросы врача отвечал отрывками из стихотворений Лермонтова и Блока - говорил, что мир поэзии не переживет его отсутствия. Когда показательные выступления закончились, Василич потянулся рукой к своей лысине, почесал ее и с задумчивым видом произнес:

- Ладно, бог с тобой: отправляю тебя к психиатру. Скажи спасибо Блоку, он-то тебя и спас. Не знаю, что он говорил психиатру, но в армию парня все же не взяли.

С каждым годом призывники, которые не хотят служить, придумывают новые байки про здоровье Фото: Виталий ТИМКИВ

КУДА МНЕ ПОСТАВИТЬ ВЕЛОСИПЕД

Второй интересный случай произошел зимой: это, пожалуй, самая веселая история, которую я знаю. Зима. Очередной сборный пункт. В медицинском корпусе меня знали как ответственного парня, поэтому в очередной раз позвали помогать.

В этот день я был телохранителем Павла Александровича – психотерапевта с большой буквы. Мужчина с кучей грамот и хвалебных отзывов. Он как Эркюль Пуаро вычислял отмазки призывников на раз-два.

В самый разгар дня в кабинет Павла Александровича зашел парника. На первый взгляд ничего необычно в нем не было: стандартный призывник с горящей табличкой на лбу «Увезите меня к маме». Парень стоял в общей очереди, а когда я назвал его фамилию, встал со стула и направился к белой двери нашего кабинета. Я не помню его имени, поэтому пусть будет Леня.

Переступая за порог, Леня уверенно спрашивает Павла Александровича

– Куда можно поставить мой велосипед?

Я смотрю на него с вытаращенными глазами: какой еще велосипед, салага? Приди в себя! Но молодой человек настаивал:

- Вы что не видите? Вот же он - мой невидимый велосипед, - и показывал на пустую стенку.

Я уже засучив рукава на всякий пожарный — вдруг придется оттаскивать «велосипедиста» от врача, как вдруг Павел Александрович остановил меня:

- Подожди! Не надо.

Он поворачивается к парню и говорит:

- Припаркуй возле моего: видишь - прямо около тебя.

В тот момент Леня растерялся, ведь продолжения байки у него не было. А опытный психотерапевт раскалывал его с каждым новым вопросом.

- А какая у тебя модель? А он скоростной? А шлем носишь? А что это он у тебя такой покоцанный - жизнь помотала?

Через несколько минут детального опроса парень начал кричать:

- Нет у меня никакого велосипеда! отстаньте уже от меня!

– Ну раз так, - говорит доктор. - Тогда разрешите припарковать вашу подпись вот на этой бумаге. Годен: веселого велозаезда!

Откосить некоторые парни пытаются в любую призывную кампанию, но по-настоящему находчивые случаи встречаются редко Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОВОРИЛ ПРО НЕДЕРЖАНИЕ

Конечно, чаще всего в моей практике призывники делали акцент па психиатрические проблемы, но были и те, кто осмелился оконфузиться в прямом смысле слова, и все ради заветного «Не годен». Так, например пришел к Валентине Николаевне один «пассажир». Привычно сел на стул и делился жалобами: у него все никак не выходило подобрать аргументы, чтобы разжалобить Валюшу, но еще оставался туз в рукаве.

Он сжался на стуле и... справил естественную нужду прямо в кабинете.

- Простите, у меня недержание: добежать до пункта назначения не мог, - пожаловался парень.

В этот момент некогда жесткое сердце нашей Валюши дрогнуло, и она тихонько шепнула ему на ухо:

– Ты так не переживай . Какая тебе армия! Сходи лучше в урологу - вот направление.

Призывник доиграл сцену до конца, а в конце ехидно улыбнулся, поцеловал ручку Валюше и вышел. Через секунду в коридоре раздался ор: «Паша, братан, доставай пиво: в армию не едем!»

ПАРНИ БОЯТСЯ ДЕДОВЩИНЫ

Такие истории - еще одно доказательство, что армии у нас боятся как огня. Во многом я понимаю этих ребят: они опасаются той самой дедовщины. А на деле им придется просто выполнять неприятную работу — убирай на территории, крась заборы, выноси мусор. Поэтому молодые парни так боятся выйти из теплого родительского гнездышка и попасть в суровую военную реальность без маминого компота и компьютерных игр до ночи

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