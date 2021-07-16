Уикенд на Соленом озере: Как отдохнуть бюджетно, не уезжая далеко от Ростова

С парой тысяч в кармане можно даже обеспечить себе сервис. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Впереди солнечные выходные, а это значит многие ростовчане и не только захотят освежиться в водоемах. Журналист «КП - Ростов-на-Дону» собрал пляжный инвентарь и отправился к одному из самых популярных мест отдыха среди горожан - Соленному озеру возле Батайска. Ехать совсем недалеко от центра города, от Ростова так вообще — 12 километров, к тому же там не так многолюдно как на Левом берегу, так что можно будет вдоволь насладиться солнечными ваннами и поплескаться в воде. Что стоит предусмотреть, запланировав отдых на Соленом озере, и во сколько обойдется такой поход на пляж — мы проверили на себе.

АВТОБУС — ТАК СЕБЕ ИДЕЯ

До Соленого озера я решил добираться на общественном транспорте. Сразу могу сказать - это очень утомительная затея. Нужно сначала доехать до главного автовокзала, а после сесть на автобус - либо до Батайска № 203, либо найти маршрутку до станицы Кагальницкая - это маршрут № 270. Останавливаются они возле главного автовокзала, поэтому найти транспорт проблем совсем не составит.

И тот, и другой маршрут ходят нечасто - примерно каждые полчаса. Пришлось ждать под палящим солнцем, пока автобус двинется в путь. Стоимость билета 50 рублей. Проще было, конечно, добраться на такси, но там цена уже от 300 рублей за поездку. В любом случае, как бы вы не добирались - будь то автобус, личный автомобиль или такси - все равно придется стоять в пробке. Но даже с учетом дорожных заторов дорога займет максимум сорок минут.

Территория Соленого озера постепенно облагораживается: рядом строится аквапарк, недалеко от пляжа, около трассы, появился фаст-фуд, в этом же месте построили современный супермаркет, в котором можно купить все необходимое, если вдруг забыли нужную утварь дома.

Можно покататься по воде на банане и на катамаране. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ШЕЗЛОНГ — БЕЗ БОЯ

Те, кто решил приехать на автомобиле, могут оставить машину прямо на пляже - заезд будет стоить 300 рублей за день. Примерно в 100 метрах берега полно бесплатных паковочных мест, поэтому здесь можно сэкономить на заезде, и оставить автомобиль там.

Пляж чистый и ухоженный, вода прозрачная, места вокруг достаточно, чтобы прилечь и позагорать. Все желающие могут арендовать шезлонг - это будет стоить 200 рублей.

Берег в зоне купания равномерно уходит в воду, безопасная зона огорожена буйками. Для детей предусмотрен собственный пляж: там глубина еще меньше, поэтому купаться там безопасно, и дети могут вдоволь порезвиться в воде.

А БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ?

На Соленом озере можно организовать отдых и для большой компании. Аренда беседки для дружеских посиделок обойдется в 1200 рублей. Рядом с шатрами есть развлекательная зона, где играет музыка, и готовят прохладительные напитки и мороженное. Любители пляжного волейбола смогут арендовать специальную зону для игр за 200 рублей.

Поплавать по водоему можно с приключениями - на «банане». Надувной батут привязывают к гидроциклу и на бешеной скорости катают по воде. Одно место на аттракционе для самых стойких стоит 350 рублей. Тем, кто предпочитает спокойные неспешные катания на озере, могут воспользоваться катамараном. Арендовать его можно за 350 рублей в час.

Большой компанией можно посидеть в беседке или поиграть в волейбол. Фото: СЕЛИМОВ Артур

СЕРВИС ЗА ПАРУ ТЫСЯЧ

Помимо песка на берегу есть зеленые зоны, где растут деревья, так что тенистые кроны скроют от палящего солнца.

Бывалые отдыхающие сразу идут в конец пляжа к деревьям, чтобы развернуть плед. Любят так просидеть до вечера и даже вздремнуть в тенистой прохладе. Тем, кто плед с собой не взял, полюбоваться на прибрежный пейзаж можно скромнее - сидя на одной из скамеек.

С деньгами на пляже голодным не останешься. Еда есть на любой вкус - шашлыки, шаурма, выпечка, сладкая вата. Те, кто хочет основательно подкрепиться, могут посетить столовую и взять первое, второе и прохладительные напитки, чтобы утолить в июльскую жару жажду.

Местный фуд-корт: детям - сладкую вату, взрослым - шашлык. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Соленое озеро приятно удивит своей простотой и доступностью: сюда можно приехать с парой тысяч в кармане и позволить себе весь доступный сервис. Вода прогревается довольно интенсивно, течения совсем нет, плавать и загорать тут - одно удовольствие.

Вот и подошел к концу выходной день. Журналист «КП — Ростов-на-Дону», накупавшись и загорев, отправился писать этот отчет и выбирать для исследования следующий водоем, чтобы читатели всегда знали, где провести очередные выходные.

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