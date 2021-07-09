Вместо Турции и Черного моря: как Павло-Очаковская коса стала местной Калифорнией

Любители покататься на бордах найдут и оборудование, и инструкторов. Фото: ПОПОВА Маргарита

36 километров от Азова, 70 — от Ростова, и вот она — Павло-Очаковская коса. Омытая ласковыми волнами Азовского моря, она ежегодно привлекает тысячи туристов не только из Ростовской области, но и со всей России. Пляжный сезон здесь длится с конца мая по середину сентября, температура воды +23…+26. А в июле, в пик сезона, прогревается аж до +28 градусов.

Семьи с детьми жалуют эти широты за красивую природу и теплую воду, а любители активного отдыха — за возможность рассекать на борде, заниматься кайтсерфингом и виндсерфингом.

Но обо всем — по порядку. «КП — Ростов-на-Дону» провела разведку боем и расскажет, что здесь можно увидеть, где остановиться, и главное — сколько это будет стоить.

КОМФОРТ БЫВАЕТ РАЗНЫЙ

Пока Турция закрывалась на несколько недель от страждущих российских туристов, а Краснодарский край взвинтил цены, да и вообще переживает последствия шторма, жители Ростовской области все чаще выбирают родные пенаты.

Да так часто, что жилье в районе Таганрогского залива разлетается как горячие пирожки: хоть уютные недешевые коттеджи, хоть комнаты со спартанскими условиями.

Одни комнаты своими спартанскими условиями с удобствами на этаже напоминают советский пионерлагерь: кому — ностальгия, а кому — эстетический шок. На другой базе — коттеджи повышенного комфорта с ценами как в сочинских отелях. Тут тебе и несколько бассейнов, и бесплатный wi-fi, и мангальная зона, и детская площадка, и свой магазин, и даже банкетный зал. Некоторые базы отдыха позволяют въезжать с животными.

А местные любуются видами каждый день. Фото: ПОПОВА Маргарита

РАДИ ВОЛН И КРАСИВОГО ВИДА

Теплые воды Павло-Очаковской косы жалуют серфингисты, виндсерферы и кайтсерферы: можно сказать, что это наша, ростовская, Южная Калифорния. Несколько баз предоставляют необходимое оборудование и инструкторов.

Начинающая серферша Маргарита Попова - частый гость на Павло-Очаковской косе. В эту поездку девушка решила устроить настоящий заплыв по-ростовски.

- Мы приехали сюда с мужем в компании друзей серферов, - говорит она. - Утром катались, а вечером наблюдали красивый пейзаж на закате. Представьте: песчаная возвышенность приобретает красновато-охровый оттенок, а ты сидишь довольный, уставший и завороженный. Павло-очаковская коса – это отличное место, чтобы съездить на пикник и сменить обстановку.

Воды Павло-Очаковской косы привлекают не только местных туристов, но и отпускников со всей России. Фото: ПОПОВА Маргарита

НАСЧЕТ ХЛЕБА

Что касается еды, то с этим все грустно. Постепенно Павло-Очаковская коса превращается в место скопления модной молодежи. Горячительные напитки с собой не берут — не модно ведь, курочку с лавашиком в местных кафешках не жалуют. Чаще всего приезжие едят на территории баз отдыха. Так что кафе на пляже мало.

Если «мы к вам заехали на час» - пожалуйста: затаривайтесь в продуктовом магазине, а их раз-два и обчелся. Найдете лавку с шашлыком — считай, повезло. Поэтому заранее нарезаем бутерброды, складываем контейнеры — сытость гарантируем себе сами.

Ночью прибрежные воды светятся от прикосновения. Фото: ПОПОВА Маргарита

ПРО БЕСПЛАТНЫЕ ЗРЕЛИЩА

В это трудно поверить, но некоторые развлечения на отдыхе все же могут быть бесплатными. Так, например, ближе к августу на Павло-Очаковской косе можно наблюдать удивительное явление – светящийся планктон.

- С конца июня и до конца сентября, когда волны бьются о берег, вода сияет бело-зелеными искрами, - рассказывает Сергей Дудкин, доцент кафедры зоологии Южного-Федерального Университета. - Если провести рукой, то светящийся шлейф окажется прямо у вас в ладони. Ощущения - непередаваемые, словно ты создаешь красками картину на воде.

Это действительно прекрасное явление.

- Светящийся планктон, как его прозвали в народе, на самом деле, маленький грибовик - организм, который похож на небольшую медузу, - объясняет зоолог. - Впервые его заметили в 1989 в ночное время: он светится ярко-зелеными красками, если человек проводит руками по воде.

Максимальный пик яркого свечения приходится на август-сентябрь, хотя эти организмы находятся в воде до первых холодов, но после сентября их видно не так сильно.

- В конце мая - начале июня эти грибовики заходят в азовское море вместе с затоком черноморской воды, прямо через керченский пролив, понемногу распространяются по акватории Азовского моря, позже с течением его заносит в таганрогский залив, затем планктон доходит до Павло-Очаковской косы.

А еще прибрежная вода кусается! Фото: ПОПОВА Маргарита

А ВОДА-ТО - КУСАЕТСЯ!

А еще здесь вода кусается! Такое явление заметили жители деревень близ Павло-Очаковской косы. Зоолог Сергей Дудкин рассказал «КП - Ростов-на-Дону», что на берегу такое явление происходит часто, и это абсолютно нормально. Причина - в местных водах обитают организмы понто-гаммарусы.

— Это такие рачки, которые живут в прибойной зоне на мелководье. Если вы заходите в воду, они могут покусывать, - уточнил зоолог.

Активность рачков зависит от температуры окружающей среды: чем выше температура воздуха, тем больше у них метаболизм, и тем активнее они себя ведут. Именно поэтому легкий пилинг пяток достается туристам и местным жителям летом.

Второй причиной «кусачей воды» могут также стать черноморские креветки, которые сейчас активно развиваются в азовском море и могут попадать течением в район косы.

- Креветка в период миграции может находиться на дне или в подводных зарослях, - говорит Сергей Дудкин. - Если вы зашли в воду и спокойно встали, они могут воспринять человеческие ноги как элементы зарослей и сесть на них. По ощущениям - это как будто бы ноги что-то кусает. Но причин для беспокойства нет: ни рачки, ни креветки абсолютно не ядовиты и не наносят вреда человеку.

В поисках волны. Фото: ПОПОВА Маргарита

ДЕНЕЖКИ

Что почем...

Место в комнате с удобствами на этаже, как в детском лагере - от 500 до 7 тысяч рублей (за шестиместный коттедж со всеми удобствами).

Комплексное трехразовое питание — от 650 рублей/день.

Виндсерфинг: оборудование — от 1000 рублей/час, персональный инструктор — от 1000 рублей/час.

Катамаран — 150 рублей/ за 30 минут.

Гидроцикл и «банан» - 500 рублей/час.

Детские развлечения (горки, батуты) — от 50 рублей.

Автостоянка — 150 рублей/день.

Баня — 750 рублей/час.

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