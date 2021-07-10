Не доехали до Сочи, да и Крым не по пути: Ейск и Должанская коса принимают ростовских и не только туристов

На Должанку часто приезжают с детьми, разбивают свой лагерь и живут по неделе-две. Фото: СЕЛИМОВ Артур

Нестабильно открыто-закрытые границы отправили загорать на Черноморское побережье даже тех отпускников, которые привыкли отдыхать за рубежом. Поток туристов заполонил пляжи, а тут еще и шторм по берегу прошелся — вот вам и шезлонги на мусоре с морского дна и незапланированные субботники (ну а что — за отдых уплачено). В общем, людей на черноморском берегу все больше, вода чище не становится, а сервис далеко не везде на высшем уровне.

Поэтому все больше людей начали строить туристические маршруты именно по Азовскому морю: здесь дешевле, меньше людей отдыхает, а еще Азовское близко к Черному, поэтому авантюра искупаться сразу в двух морях вполне осуществима.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» отправился в автомобильное турне по азовскому побережью чтобы найти самый лучший тихий уголок для своего отпуска.

КАК РОБИНЗОН КРУЗО!

Первой точкой нашего маршрута стал город Ейск. Путь из Ростова до приморского городка не настолько загружен, как дорога дальше — в сторону Черного моря, и занимает меньше четырех часов. На пути следования - платная автомагистраль, передвигаться по ней очень удобно, стоимость проезда на двух пунктах сбора оплаты составляет около 120 рублей.

С Ейском познакомимся позже — сейчас нас влекут морские приключения! Город с трех сторон омывается морем, а чуть дальше - Должанская коса протяженностью шесть километров. Добраться туда можно от центрального городского пляжа на пароме или катере: ориентир - улица Пляжная. Самый бюджетный билет обойдется в 400 рублей с человека.

Остров Ейская коса еще называют островом «Семи Ветров» и «Зеленым островом»: он располагается недалеко от береговой линии — катер дойдет минут за десять. Но даже внутри такого крохотного клочка земли (не больше километра) есть своя бухта. Прогулка по острову не займет много времени: взрослые, скорее всего, не найдут тут ничего особенного кроме красивых видов, зато для детей это будет настоящее приключение! Они с удовольствием порезвятся в лечебной грязи, искупаются на мелководье и представят себя находчивым Робинзоном Крузо.

У самого конца косы - мощные течения, которые легко уносят под воду даже крепких мужчин, поэтому там все время дежурят спасатели. Фото: СЕЛИМОВ Артур

РАССВЕТ... В ВОДЕ

После острова мы прошли на катере еще три километра и оказались на Должанской косе. Это необычное место, особенно на закате: чайки, красное солнце, которое медленно погружается в водную гладь, - что еще нужно для оригинального снимка в «Инстаграм»?

Мы как раз прибыли вечером и решили заночевать в палатке прямо на пляже. Позже поймем, что это было серьезным просчетом: ночью начал дуть сильный ветер, а на утро наше походное жилище оказалось в воде! На самом деле волны бились у самых ног, но наверное от усталости никто так и не проснулся.

Выйдя на пляж, мы обнаружили, что не единственные кто недооценивал силу прилива. Многие поставили свой транспорт близко к воде и песок впитал влагу, от чего автомобили сели на «пузо». Это уже потом мы «загуглили», что на косе бывают интенсивные приливы, поэтому вода может буквально отрезать маленький полуостров от большой суши.

В теплых волнах любят плескаться дети и взрослые. Фото: СЕЛИМОВ Артур

НЕ «СГОРЕТЬ» НЕВОЗМОЖНО

Еще один нюанс: вокруг совсем нет тенистых деревьев, и дует сильный ветер, поэтому шанс «сгореть» на солнце здесь стопроцентный. Мы сюда приехали не для загара, а чтобы заняться серфингом. Тут идеальные условия для новичков: можно не переживать за большую глубину и за астрономические цены, а обучиться можно за пару дней. Тренируются на волнах немного, поэтому кататься здесь - одно удовольствие: не приходиться лавировать среди толп отдыхающих как это обычно происходит на черноморском побережье. Цены на кайт (управляемый воздушный змей для катания по воде - ред.) начинаются от 2500 рублей за один час обучения (как говорят инструкторы, через пять занятий уже можно свободно держаться на воде). Опытные могут взять самостоятельно все необходимое снаряжение и насладиться водной гладью: прокат оборудования обойдется в 5000 рублей за день, или можно взять с почасовой оплатой - около 1600 рублей в час.

На следующий день мы попросили местного лодочника отвезти нас в город.

Ходить придется по мелкой ракушке. Фото: СЕЛИМОВ Артур

СКРОМНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Сам Ейск - достаточно компактный, поэтому все развлечения находятся в шаговой доступности. Многие считают отдых на азовском побережье слишком скучным: тут нет дорогих раскрученных ресторанов, и инфраструктура уж больно советская, зато такой отдых может вполне уместиться в стандартные выходные. На улице Шмидта есть несколько ресторанов с видом на азовское побережье: средний чек - 500-1000 рублей. В этом же районе есть аквапарк, аттракционы открыты с 10 до 19 часов (входной билет обходится максимум в 1500 с человека, детям - от 800 рублей).

Наши выходные подошли к концу: за два дня мы успели побывать на острове, переночевать на пляже покататься на кайтсерфинге и еще насладиться прогулкой по уютному городку. После этой поездки мы перестали смотреть на отдых на азовском побережье - как на скучный. Это, на самом деле, самый доступный и простой способ насладиться морем. И эти выходные останутся в памяти надолго.

Можно разбить палатку недалеко от берега и встретить на косе закат и рассвет. Фото: СЕЛИМОВ Артур

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