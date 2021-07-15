Выходные в Ростове-на-Дону: где в Ростове отдохнуть в жару, на нарушая ограничений из-за коронавируса

Жаркие выходные в Ростове можно провести интересно и не "сгореть" при этом на солнце Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выходные в Ростове-на-Дону: где ростовчанам провести время в выходной день, когда на улице — жара под 40 градусов. Темпы роста заболеваемости коронавирусом в донской столице растут, и власти вынуждены ограничить проведение массовых мероприятий в городе, строже контролировать выполнение противоэпидемических норм.

Но на дворе — лето, и в свой законный выходной многие ростовчане хотят отдохнуть за пределами квартиры. Куда можно сходить и съездить развлечься, не расплавившись при этом на ростовском июльском пекле? «КП — Ростов-на-Дону» составила список интересных вариантов для любителей отдыха — от активного до гастрономических впечатлений.

ОКУЛЬТУРИМСЯ НЕМНОЖКО

Массовые мероприятия культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах временно под запретом. Но музей-то никто не отменял! Не будем толпиться по 50 человек на экскурсии, а станем просвещаться на почтительном расстоянии от других людей да и от экспонатов тоже.

Музеев в Ростове — выбирай на любой вкус. Вот несколько привычных вариантов для горожан. Прикоснуться к истории донского края в прохладных залах приглашают сотрудники Ростовского областного музея краеведения - от палеонтологической выставки до пешеходных экскурсий с заходом в купеческие особняки. Полюбоваться прекрасным зовут в Музей изобразительных искусств Ростова, а также музей современного изобразительного искусства. Не прекращает работу экспозиции, посвященные Рюриковичам и истории государства в 20 веке, в музее «Россия — моя история».

Больше об истории и культуре можно узнать в прохладных залах ростовских музеев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А МОЖЕТ ПОПЛАВАЕМ?

Запретили также проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей. Однако есть исключение: на стадионе «Ростов-Арена» можно собираться, но при условии заполняемости трибун не более 50%. Ближайшая игра — «Ростов» - «Динамо» пройдет 23 июля.

Зато можно окунуться в прохладную воду бассейнов или дать детворе вдоволь порезвиться в аквапарке. Это единственные развлекательные объекты в ТЦ, которым разрешили продолжить работу. Подписанное губернатором постановление вводит ограничения по количеству посетителей.

- Для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10 квадратных метров, для аквапарков – не менее 5 квадратных метров, - указано в постановлении.

Фитнес-клубы пока не закрывают. Но их максимально допустимая загруженность должна рассчитываться из площади - 10 квадратных метров на одного посетителя.

Аквапарки и бассейны можно посещать, но больше разрешенного количества человек в воду не пустят Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ!

Почему бы в пик жары не посмотреть кино на большом экране? В хорошей компании или самому — репертуар на этой неделе кинотеатры предлагают интересный. Любители марвеловской фантастики точно не пропустят первый сольник «Черной вдовы» с шикарной голливудской блондинкой (но в фильме-то — рыженькой) Скарлетт Йохансон.

Нынешние 30-летние ростовчане с удовольствием вспомнят детство, а может и своих детей приведут, на самый захватывающий мультматч по баскетболу в фильме «Космический джем: новое поколение».

Еще одна рыженькая героиня марвеловских фильмов и сериала «Доктор Кто» — Карен Гиллан в роли киллера выступит в боевике «Пороховой коктейль».

Еще один мультик — «Лука», о незабываемом солнечном итальянском лете одного мальчика. Отечественный Индиана Джонс в фильме «Бендер. Золото империи» покажет как у нас умеют снимать и играть приключения.

Кинотеатры также работают: посещение - в масках, заполняемость - ограничена Фото: Иван Макеев

ПО-БЫСТРОМУ НА МОРЕ

Ну а если есть энтузиазм и транспорт, чтобы выгулять купальник и надувной матрас, то собираемся в дорогу! Провести день или весь уикэнд на Павло-Очаковской косе или съездить в Ейск и на Должанскую косу. Если оставаться здесь с ночевкой и искать гостевой дом, то выходные выйдут в копеечку. Но есть и любители приехать сюда всем большим семейством и разбить на берегу палатку.

Однозначно сюда стоит поехать любителям кайтсерфинга, виднсерфинга и прочих вариантов катания на досках. А еще ночью здесь можно полюбоваться светящейся у берега водой — это свечение морских обитателей, безвредное и эффектное.

Должанская коса манит туристов - и тех, кто хочет лениво поваляться на песке, и любителей активного отдыха. Фото: СЕЛИМОВ Артур

ПОРА БЫ ПОДКРЕПИТЬСЯ!

Ковид-фри, то есть зон, свободных от ковида, рестораторы Ростовской области пока не вводят. Но в любом случае, кафе и ресторанам разрешено обслуживать не более четырех человек за одним столом.

Исключение составляют семейные визиты, когда за одним столом собирается больше четырех человек, но все они — близкие родственники: дети и родители, супруги.

Так что без досуга на выходных ростовчане не останутся: выбираем на разный вкус и кошелек.

В кафе и ресторанах за одним столом могут сидеть не более четырех человек. Больше - только, если это близкие родственники Фото: Иван Макеев

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