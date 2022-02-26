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Общество26 февраля 2022 14:00

Донские власти опровергли информацию о готовящихся в регионе терактах

Подобная история уже происходила в 2017 году
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области опровергли информацию о готовящихся терактах

В Ростовской области опровергли информацию о готовящихся терактах

Фото: Артем ЛЕНЦ

Недавно ростовчане стали все чаще и чаще получать в мессенджерах послания с призывом быть особенно бдительными и осторожными. В особенности не стоит поднимать на улицах бесхозные предметы. И обязательно следует донести эту информацию до детей, чтобы они не трогали на улице оставленные кем-то телефоны и фонарики. А в конце говорилось, что в регионе готовится серия терактов.

Но местные власти опровергли информацию, содержащуюся в рассылке. Они отметили, что она совершенно не соответствует действительности.

- Проходили эту историю еще в 2017 году. Тогда тема вызвала перманентную панику среди горожан. СМИ активно стали тиражировать непроверенную информацию, что по всему городу разбросаны самодельные взрывные устройства, замаскированные под фонарики. В итоге, информацию о подобных "фонариках-СВУ" опровергли правоохранители, - отмечается в сообщении.

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Школы в Каменском районе Ростовской области закрыли из-за угрозы теракта.

Правда это или очередная шутка молодежи, сейчас выясняют правоохранители.