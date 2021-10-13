Предварительно, о возможном нападении сообщил один из 9-классников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школы в Каменском районе Ростовской области закрыли из-за угрозы теракта. Об этом стало известно сегодня, 13 октября.

По предварительной информации, 9-классник распространил в социальных сетях аудиозапись с информацией о возможном нападении на несколько учебных заведений. Правда это или очередная шутка молодежи, сейчас выясняют правоохранители.

При этом ранее в местных школьных чатах родители сообщили, что образовательные учреждения во всем городе собираются закрыть «из-за обработки, которую будет проводить санэпидстанция».

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