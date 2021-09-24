В Ростове тиктокера, угрожавшего школам, поставили на учет комиссии ПДН

Правоохранители выяснили, что хулиган пошутил и не планировал никаких нападений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове юного тиктокера, который угрожал школам «повторением Перми», поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом стало известно сегодня, 24 сентября. Информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее школьник разместил в соцсети ролик-пародию на преступника, который устроил бойню в Пермском государственном университете 21 сентября 2021 года. На кадрах съемки молодой человек предстал перед подписчиками в устрашающем образе: в головном уборе и с закрытым лицом. Также тиктокер повторил жест пермского студента.

Однако ростовчанину, видимо, не хватило острых ощущений и он пообещал под постом расправиться с учениками одной из школ. Потом посыпались угрозы и в адрес другого учебного заведения. Это быстро разлетелось по родительским чатам и вызвало волну паники. Позже правоохранители выяснили, что хулиган просто пошутил.

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Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин (подробности)