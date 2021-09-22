В Ростове молодой тиктокер угрожал школам «повторением Перми»

Ролик с угрозами напугал родителей и учеников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове молодой тиктокер угрожал нескольким школам «повторением Перми». К этому моменту юноша уже удалил свой аккаунт. Однако жестокая шутка не осталась незамеченной, и к делу подключилась полиция. Сейчас правоохранители выясняют детали хулиганской выходки.

Однако более точной информации еще нет, в пресс-службе МВД «КП - Ростов-на-Дону» пояснили, что пока уточняют ситуацию.

Известно, что ролик с угрозами появился в сети вчера, 21 сентября. Юноша был в головном уборе, он закрыл лицо платком и повторил жест пермского студента. Это быстро разлетелось по школьным, родительским чатам и вызвало волну паники. В частности, молодой человек обещал устроить расправу в школе № 97 и лицее № 102.

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