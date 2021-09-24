СК проверяет информацию о готовящихся нападениях на школы Ростовской области

Некоторые молодые люди склонны поддерживать преступников Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области сейчас проверяют информацию из соцсетей о готовящихся нападениях на образовательные учреждения. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

- Резонанс после случая в Перми сподвиг несовершеннолетних повторить подобные действия. Следственными органами инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области, - сказал Александр Бастрыкин.

По словам главы СК, некоторые молодые люди склонны поддерживать преступников и считают их жертвами обстоятельств.

Трагедия в Перми произошла 20 сентября. Около 11.30 в здание ворвался вооруженный юноша и начал палить вокруг себя. В этой бойне погибли шесть человек, десятки оказались ранеными. Убийцу остановил младший лейтенант полиции Константин Калинин.

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