В Ростовской области опровергли информацию о переводе МЧС на «режим военного времени»

На усиленный режим перевели управления в восьми регионах страны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасатели в Ростовской области работают в режиме ЧС, а не «в режиме военного времени», как ранее сообщалось в ряде региональных СМИ. Эту информацию днем 24 февраля уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- Подразделения ГУ МЧС России по РО работают в режиме ЧС. На усиленный режим перевели управления в восьми регионах страны, - сообщили в ведомстве.

Также в МЧС добавили, что сейчас на Дону продолжается работа по приему и размещению эвакуированных жителей ДНР и ЛНР. Кроме того, эвакуированных из Ростовской области отправляют в другие регионы страны. К этому моменту в 14 субъектах действуют 255 пунктов временного размещения, еще 69 заранее подготовили в 47 регионах.

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