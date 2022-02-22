Еще 20 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР пересекли границу Ростовской области за сутки

До этого в регион въехали около 50 тысяч человек Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области за сутки пункты пропуска пересекли более 20 тысяч граждан из ЛНР и ДНР. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

До этого - 21 и 20 февраля - в регион въехали 21 и 30 тысяч человек соответственно.

Добавим, в 118 пунктах временного размещения сейчас находятся более 7 тысяч человек, половина из них - дети. Остальные прибывшие находятся у родственников и знакомых из Ростовской области. Также сейчас на Дону продолжают выплачивать беженцам по 10 тысяч рублей. К утру 22 февраля эту финансовую поддержку уже получили 2070 беженцев.

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