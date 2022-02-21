В Ростовской области часть общественного транспорта направили на перевозку беженцев

Беженцев перевозят от границы к пунктам временного размещения или к ж/д станциям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области часть пассажирских автобусов перебросили к границе для перевозки беженцев, прибывших из Донбасса. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил депутат городской думы и координатор оперштаба по вопросам транспорта Магомед Дарсигов.

Чиновник рассказал, что всего сейчас задействовали 200 машин, однако фактически из них работают около 120 единиц. Все остальные пока находятся в резерве, их могут выпустить на маршруты в случае поломки автобусов, увеличения пассажиропотока и в других непредвиденных обстоятельствах. Людей перевозят около 400 водителей.

Известно, что поддержали эту работу и предоставили свой транспорт компании из крупных городов, которые входят в Ассоциацию перевозчиков области. Это в том числе «МТК «Ростовпассажиртранс», МУП «РТК», АО «АТП-5», ООО «Кварта», ООО «Аксай - Авто» и другие предприятия.

Все эти перевозчики развозят беженцев от границы к пунктам временного размещения или к железнодорожным станциям, откуда людей уже отправляют в другие регионы страны.

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